São Paulo x Internacional no Brasileirão: veja onde assistir

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta sábado (19), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, na capital paulista.

Na última rodada, o Tricolor perdeu o clássico diante do Palmeiras por 2 a 0 e é apenas o 11º colocado da competição.

Já o Internacional ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, e já faz contas para tentar evitar a queda para a 2ª divisão. Na última rodada, venceu a Chapecoense por 2 a 1 em duelo direto no Z4.

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O jogo será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay per view).

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Amanda Garcia.

Conteúdo Original / Fonte: Amanda Garcia