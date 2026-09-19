Saúde cardíaca: Especialistas alertam sinais e medidas ao Dr. Kalil

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Dor no peito, controle de fatores de risco e acompanhamento médico regular são os três principais alertas para a saúde cardiovascular, segundo especialistas. As orientações foram dadas no programa CNN Sinais Vitais, em conversa do Dr. Roberto Kalil com os cardiologistas Ludhmila Hajjar, professora titular de Emergências da FMUSP, e Alexandre Abizaid, professor titular de Cardiologia da FMUSP.

Os especialistas reforçaram que mesmo pessoas sem sintomas podem apresentar placas de gordura nos vasos sanguíneos, tornando o check-up periódico uma ferramenta fundamental de prevenção no CNN Sinais Vitais deste sábado (19), às 19h30.

Primeiro alerta: dor no peito exige atendimento imediato

O primeiro sinal de atenção destacado por Ludhmila Hajjar é a dor no peito. Segundo ela, qualquer manifestação desse sintoma deve ser tratada como emergência. “Dor no peito é igual procurar um serviço de emergência”, afirmou.

No ambiente hospitalar, o paciente deve ser monitorado imediatamente, pois o ritmo cardíaco pode se alterar em segundos, evoluindo para uma arritmia grave e, consequentemente, para uma parada cardíaca.

Alexandre Abizaid explicou que, diante de uma arritmia grave, o uso do desfibrilador é essencial. “Nós colocamos então as duas pás no peito e realizamos um choque no paciente. Geralmente, uma ou duas vezes, dois choques desses é o suficiente para o paciente voltar”, descreveu.

Por isso, Ludhmila Hajjar destacou a importância de ampliar a presença de desfibriladores fora dos hospitais. “Hoje nós queremos ter cada vez mais desfibriladores na comunidade e pessoas treinadas para esse atendimento”, disse.

Segundo alerta: controle dos fatores de risco

O segundo ponto enfatizado pelos especialistas é o controle dos fatores de risco cardiovascular. Ludhmila Hajjar orientou que é fundamental adotar um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, combate ao estresse e ao sedentarismo, além da adesão ao tratamento medicamentoso quando necessário.

“Os hipertensos, os diabéticos, os obesos, que hoje temos tanto tratamento”, ressaltou, indicando que há recursos disponíveis para o manejo dessas condições.

Terceiro alerta: detecção precoce da aterosclerose

O terceiro alerta diz respeito à realização de check-ups regulares voltados para a detecção precoce da aterosclerose. Ludhmila Hajjar destacou que esse é um dado amplamente reconhecido pela comunidade médica internacional.

“Pessoas sem sintomas, sem nenhum sinal característico de doença cardiovascular, ao ser submetidas ao check-up, nós detectamos gorduras nos vasos e aí vem uma possibilidade de prevenção e de salvar vidas”, explicou.

A especialista concluiu reforçando a importância de ter um médico de confiança e manter uma rotina de acompanhamento: “Tenha um médico, procure um médico, faça check-up”.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites