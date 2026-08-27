Se condenados, aliados investigados vão ter que pagar, diz Cleitinho à CNN

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O candidato ao governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (27), em entrevista à CNN, que seus aliados terão que “pagar” caso sejam condenados.

Em entrevista à CNN Brasil, o senador mencionou as investigações envolvendo o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos) e o ex-deputado Marcelo Aro (PP). Em sua avaliação, nenhum cidadão está acima da lei.

“Euclydes não é só aliado meu, não. Durante esse processo, eu fiz amizade com ele, mas o CPF dele é um e o meu é outro. E, se infelizmente ele for condenado, eu vou ficar muito triste por ser meu amigo, mas, como qualquer cidadão, ele vai ter que pagar por isso”, disse o candidato durante a sabatina.

“O Aro, até agora, são notícias vinculadas a ele, mas, se ele for condenado, vai ter que pagar. Ele não está acima da lei, nem ele, nem Euclydes e nem eu. É assim que funciona o Brasil e é assim que tem que ser. Eu não vou passar pano para nada”, concluiu.

Em atualização.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por polianafarias.

Conteúdo Original / Fonte: polianafarias