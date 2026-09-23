“Se Jorge Jesus não contar comigo, posso sair hoje”, diz Cristiano Ronaldo

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A seleção de Portugal enfrenta o País de Gales nesta quinta (24), às 15h45 (de Brasília), no estádio de Alvalade, em Lisboa, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League. Na coletiva de preparação, Cristiano Ronaldo afirmou que deixará a seleção portuguesa quando o técnico Jorge Jesus ou a federação considerarem que ele não é mais necessário.

“Se ele (Jorge Jesus) não contar comigo, posso sair já hoje. Não tem problema nenhum. O presidente também, quando eles não quiserem contar comigo. Quando sentir que não estou fazendo nada, que não dou nada dentro de campo, que não faço gols ou que não querem que eu esteja aqui, sou o primeiro a pegar minha mala e ir embora”, comentou o craque português.

“Venho aqui porque faço a diferença no meu clube. Tudo o que o mister precisar de mim, para jogar, para entrar, para sair, para não jogar, estou disponível para tudo”, finalizou.

Em entrevista recente, Jorge Jesus condicionou a presença de Cristiano Ronaldo ao seu desempenho recente. O craque português fez questão de afirmar que merece o seu lugar na seleção enquanto continuar sendo útil, reforçando seu carinho pelas cores lusitanas.

“Os portugueses contam comigo e eu conto com eles. Basta ver os números. Se sabe fazer contas, vai ver que ainda estou bem e a diferença que eu faço. O dia que não contarem comigo não tem problema nenhum. Serei sempre o torcedor número 1”, afirmou Cristiano.

Se ele (Jorge Jesus) não contar comigo, posso sair já hoje. Não tem problema nenhum. Quando sentir que não estou fazendo nada, que não dou nada dentro de campo, que não faço gols ou que não querem que eu esteja aqui, sou o primeiro a pegar minha mala e ir embora. Basta ver os números. Se sabe fazer contas, vai ver que ainda estou bem e a diferença que eu faço

A escolha de Jorge Jesus

Aos 41 anos, o capitão da equipe elogiou a escolha de Jorge Jesus para assumir o comando da seleção. Ambos trabalharam juntos na última temporada, quando o treinador assumiu o Al-Nassr, clube saudita que Cristiano Ronaldo defende desde 2023.

“Tenho a certeza de que é o treinador certo para tirar o melhor de mim. Foi uma escolha perfeita, por tudo o que (ele) significa. O mister já disse que muitos destes jogadores já trabalharam com ele, o que torna mais fácil acelerar as coisas. Tenho a certeza que foi a melhor escolha”.

Jorge Jesus substitui Roberto Martínez como treinador de Portugal, que encerrou seu ciclo após a eliminação contra a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Na Super Data, além do País de Gales, a seleção de Portugal ainda enfrentará a Noruega em dois confrontos e também a Dinamarca, todos os jogos serão válidos pela Nations League.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.

Conteúdo Original / Fonte: kilbermoreira