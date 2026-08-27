27/08/2026
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Se você tem uma chaleira velha ou sem uso, você tem um tesouro em casa que só precisa desses truques

Por CNN Brasil
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Se você tem uma chaleira velha ou sem uso, você tem um tesouro em casa que só precisa desses truques

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Uma chaleira velha ou sem uso não precisa ir para o lixo. O utensílio, mesmo quando já não é utilizado para aquecer água, pode ganhar uma nova função dentro de casa por meio da reciclagem e da reutilização criativa.

Além de evitar o descarte, reaproveitar uma chaleira antiga pode ser uma maneira simples de criar peças de decoração com estilo vintage e personalidade. Com pequenas mudanças, o objeto pode se transformar em diferentes itens para a casa.

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Por que vale a pena reciclar uma pava velha?

As pavas costumam ser feitas de materiais resistentes e podem ser facilmente adaptadas para novas funções. Uma limpeza, um polimento ou uma camada de tinta já podem ajudar a renovar a aparência da peça.

O reaproveitamento também contribui para a redução de resíduos e permite criar objetos decorativos sem a necessidade de gastar muito.

O que fazer com uma chaleira velha?

1. Transforme a chaleira em vaso de plantas

Uma das maneiras mais simples de reutilizar uma chaleira antiga é transformá-la em vaso para plantas. A peça pode receber suculentas, ervas aromáticas ou flores secas, criando uma decoração diferente para ambientes internos ou externos.

2. Use como floreiro vintage

A chaleira também pode funcionar como um floreiro vintage. O formato do utensílio ajuda a criar uma peça decorativa com aparência retrô, especialmente depois de uma restauração ou pintura.

3. Crie um centro de mesa

Outra possibilidade é utilizar a chaleira antiga como centro de mesa. Ela pode ser decorada com flores, plantas ou outros objetos, tornando-se o destaque da decoração.

4. Transforme em porta-utensílios

Na cozinha, a chaleira pode ganhar uma nova função como porta-utensílios. Colheres de madeira, espátulas e outros acessórios podem ser organizados dentro da peça.

5. Faça uma luminária

Para quem gosta de projetos de decoração, uma chaleira restaurada pode virar uma luminária criativa. A ideia é instalar uma lâmpada dentro do utensílio para criar uma iluminação diferente e personalizada.

Como renovar uma chaleira antiga

Antes de reutilizar a peça, é possível fazer uma limpeza completa e avaliar seu estado. Dependendo do material, polimento, pintura em spray ou aplicação de esmalte podem ser suficientes para recuperar a aparência da chaleira.

Assim, uma chaleira que estava esquecida em um armário pode se transformar em um vaso, floreiro, luminária ou objeto decorativo, dando uma nova vida ao utensílio e ajudando a reduzir o descarte.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho
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