Sem Savinho e Richarlison em campo, Ancelotti vê derrota do Tottenham

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve neste sábado (29) no Tottenham Hotspurs Stadium, mas não pôde ver nenhum brasileiro em campo, já que Savinho e Richarlison sequer foram relacionados.

Recém-chegado ao clube de Londres, Savinho foi cortado de última hora da partida após sofrer uma distensão muscular, segundo informou o técnico Roberto De Zerbi à “Sky Sports”.

Ele sofreu fadiga muscular e a equipe médica obviamente não quis correr riscos, e eu concordo com eles. Não é o momento certo, especialmente porque ele não treinou nos últimos 10 dias. Para ele, foram apenas 20 minutos contra o Charlton, então talvez tenha sido difícil descansar nos dias seguintes, mas para o próximo jogo acho que não haverá problemas.

Já Richarlison não foi relacionado já que deve ser negociado nessa reta final da janela de transferências. O nome do atacante brasileiro, que chegou a jogar na estreia do Tottenham na Premier League, vem sendo especulado em times turcos e ingleses.

Após não acompanhar nenhum brasileiro neste sábado, Ancelotti estará no Stamford Bridge neste domingo (30) para assistir Chelsea x Brighton, também pela Premier League.

O treinador terá a oportunidade de ver de perto os atacantes Estêvão e João Pedro, que ficaram fora da convocação para a Copa do Mundo deste ano.

Mais uma derrota do Tottenham

Em campo, o Tottenham sofreu sua segunda derrota em dois jogos no Campeonato Inglês. O time é o atual lanterna da competição.

Mesmo jogando em casa, a equipe londrina foi derrotada por 2 a 0 para o Newcastle, com gols de Elanga e Wissa, todos no segundo tempo.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardocosta.

Conteúdo Original / Fonte: leonardocosta