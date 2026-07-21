Shakira faz postagem comemorativa com artistas após final da Copa do Mundo

Colombiana encontrou Beyoncé, Tom Cruise, BTS e outras celebridades na final da Copa

A cantora Shakira, 49, fez uma postagem comemorativa no Instagram nesta segunda-feira (20) junto a outras celebridades que também estavam presentes na final da Copa do Mundo. A artista colombiana registrou momentos ao lado de Beyoncé, Tom Cruise, do grupo de k-pop BTS, do ator Kevin Hart e da atriz Anya Taylor-Joy.

“Que dia o de ontem! Encontrar tantas pessoas que admiro e respeito, e receber tanto carinho de todos vocês!! E viva a Colômbia, hoje e sempre!”, escreveu Shakira na publicação.

No carrossel de imagens, a cantora também aparece ao lado do ex-jogador de futebol David Beckham, 51, e do youtuber MrBeast, 28.

Destaques das atrações da final da Copa do Mundo

Na aguardada partida entre Espanha e Argentina, realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a colombiana soltou a voz ao som de “Dai Dai”, hino oficial do torneio mundial.

Outro destaque foi a apresentação de Madonna, que iniciou o show na parte interna do estádio ao lado de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Os brasileiros dirigiram um veículo enquanto a estadunidense cantava “Music”, seu hit de 2000.

Após um número dos Muppets e dos bonecos da Vila Sésamo, o grupo sul-coreano BTS cantou “Dynamite”, um de seus maiores sucessos.

O elenco da série “Ted Lasso”, que fala sobre o universo do futebol, anunciou a entrada de Justin Bieber no campo. O canadense fez uma apresentação acústica da música gospel “Everything Hallelujah”.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Giovanna Csiszar.

Conteúdo Original / Fonte: Giovanna Csiszar