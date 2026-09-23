SoftBank emite US$ 11,1 bi em títulos para financiar a OpenAI

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O grupo de investimentos em tecnologia SoftBank Group 9984.T emitiu um total de US$ 11,1 bilhões em títulos denominados em dólares e euros, segundo um documento divulgado nesta quarta-feira (23), buscando gerar caixa para continuar seus investimentos em inteligência artificial.

O SoftBank emitiu títulos seniores denominados em dólares no valor de US$ 1 bilhão com prazo de 3 anos e meio, US$ 4,5 bilhões com prazo de 5 anos e meio e US$ 4,5 bilhões com prazo de 7 anos e meio, conforme consta no documento. Os títulos pagam taxas de juros de 8,625%, 9,25% e 9,75%, respectivamente.

A empresa também emitiu duas tranches de 500 milhões de euros em títulos seniores denominados em euros, com prazos de quatro e seis anos, rendendo 7,125% e 8%, respectivamente, conforme demonstrado no documento.

Os títulos serão usados ​​para financiar a parcela final de US$ 10 bilhões dos US$ 30 bilhões que o SoftBank se comprometeu a investir na OpenAI, criadora do ChatGPT, elevando seu investimento total para US$ 64,6 bilhões quando concluído.

Este mês, emitiu 1 trilhão de ienes (US$ 6,32 bilhões) em títulos corporativos destinados a investidores de varejo.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marinacardoso.

Conteúdo Original / Fonte: marinacardoso