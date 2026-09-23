SP: Homem é preso por tentativa de feminicídio após filho acionar a PM

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A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (23), um homem suspeito de tentar matar a companheira e ameaçá-la. O caso aconteceu no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher dentro de uma marcenaria, pedindo socorro. Ela apresentava um ferimento superficial na região abdominal, provocado por uma faca.

Em seguida, a vítima apontou onde o companheiro estaria com os filhos do casal. O homem foi localizado e abordado. As quatro crianças estavam na residência no momento da ocorrência.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Em vídeo divulgado pela própria PM, o filho mais velho do casal informou aos policiais que havia acionado os agentes e indicou onde estava a faca utilizada na agressão. O objeto foi apreendido. Veja:

O homem apresentou resistência para entrar na viatura. Foi necessário o uso de taser para contê-lo. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez.

O homem e a vítima foram conduzidos à 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (3ª DDM).

TópicosFeminicídioPM (Polícia Militar)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.

Conteúdo Original / Fonte: fernandapalhares