Tantos términos em 2026 têm explicação astrológica?

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De Duda Beat e Tomás Tróia a Marina Sena e Juliano Floss, passando por Virginia Fonseca e Vini Jr., uma sequência de términos ganhou repercussão nas redes sociais e levantou uma pergunta: haveria alguma explicação simbólica para tantos relacionamentos chegarem ao fim no mesmo período?

Para a taróloga yabá ritualística, Isabel Fogaça, a numerologia oferece uma leitura possível para o momento. A soma dos algarismos de 2026 (2+0+2+6) chega ao número 10, que é reduzido a 1. Na numerologia, o resultado representa o chamado Ano Universal 1, associado ao início de um novo ciclo de nove anos.

“O 1 fala muito de identidade, autonomia e recomeços. Por isso, simbolicamente, 2026 coloca uma pergunta forte sobre os relacionamentos de modo geral: quem eu quero ser daqui para frente, e essa relação ainda cabe nessa nova versão de mim?”, explica à CNN Brasil.

A interpretação, no entanto, não significa que os movimentos astrológicos ou numerológicos sejam apontados como causa das separações. A proposta é observar os acontecimentos a partir de uma lente simbólica.

Uma sequência de términos ao longo do ano

Logo em janeiro, a cantora Duda Beat encerrou o relacionamento de nove anos com o produtor musical Tomás Tróia. No mesmo período, Christian Figueiredo e Zoo terminaram uma relação de oito anos, enquanto Lívia Andrade confirmou a separação de Marcos Araújo após quase cinco anos juntos.

Segundo Isabel, janeiro reforçou a simbologia de recomeço por ser também o mês 1 na numerologia. O período contou ainda com uma Lua Cheia em Câncer, signo tradicionalmente associado à família e segurança emocional.

“De modo geral, esse tipo de configuração costuma trazer à tona perguntas sobre pertencimento nos relacionamentos: eu me sinto seguro e acolhido onde estou?”, afirma.

Em fevereiro, o cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte anunciaram o fim do namoro durante o Carnaval. Antônia Morais, filha de Glória Pires, também encerrou o noivado com o ator Paulo Dalagnoli.

O mês foi marcado por um eclipse solar em Aquário. Na leitura da taróloga, o signo está relacionado à liberdade e à ruptura de padrões.

“Espiritualmente, os eclipses costumam trazer esse convite ao desprendimento do que não faz mais sentido. Astrologicamente, fevereiro de 2026 teve uma assinatura forte de redefinição, de forma geral”, diz.

Março trouxe os términos de Jojo Todynho e Thiago Gonçalves e de Alanis Guillen e Giovanna Reis. O período começou com um eclipse lunar, fenômeno que, dentro da astrologia, é associado simbolicamente a revelações e encerramentos.

O mês também carrega o número 3 na numerologia, relacionado à comunicação. Para Isabel, a combinação pode ser lida como um momento de colocar em palavras questões que estavam sendo evitadas. “Esse tipo de trânsito costuma favorecer, de forma simbólica, a ideia de verdades que precisam ser ditas”, pondera.

Individualidade x relacionamento

Em abril, Rafael Cardoso anunciou o fim do casamento com a psicóloga Carol Ferraz. Na análise de Isabel, o mês apresentou uma simbologia relacionada à tensão entre individualidade e vínculo.

Abril começou com uma Lua Cheia no eixo Áries-Libra, associado, respectivamente, à individualidade e aos relacionamentos. O mês também terminou com a entrada de Urano em Gêmeos, trânsito que, dentro da astrologia, é relacionado a mudanças na forma de pensar e se comunicar.

“Esse tipo de céu costuma favorecer questionamentos sobre liberdade e sobre conversas que vinham sendo adiadas, de forma geral”, explica.

Maio voltou a concentrar separações conhecidas. Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, encerrou uma relação de 14 anos com Paula Aires. Já Virginia Fonseca anunciou o fim do namoro com Vini Jr.

Na numerologia, maio corresponde ao número 5, associado à mudança e liberdade.

“Esse número costuma trazer à tona, para quem já vivia algo assim, o momento em que a necessidade de liberdade pesa mais do que a disposição de repetir uma dinâmica antiga”, afirma Isabel.

Junho foi uma exceção na sequência: não houve, publicamente, uma separação relevante entre celebridades brasileiras. Para a especialista, isso não invalida a leitura simbólica do período. “Junho é o mês 6, número ligado ao amor, à família e aos compromissos. E o mês terminou com Mercúrio retrógrado em Câncer, trazendo revisão de conversas e emoções do passado, de forma geral”, explica.

A ausência de términos públicos, porém, não permite estabelecer uma relação entre o calendário simbólico e o comportamento de casais específicos.

Julho concentra nova leva de separações

Em julho, Gabi Martins encerrou o namoro com o humorista Matheus Fidelis. Nívea Stelmann anunciou o fim de um casamento de 14 anos com Marcus Rocha, enquanto Thaís Carla e Israel Reis terminaram uma união de 11 anos.

O mês corresponde ao número 7, associado à introspecção na numerologia. Na leitura de Isabel, a simbologia também pode ser relacionada ao Arcano 7 do Tarot, O Carro.

“No Tarot, o arcano 7 é O Carro, carta de individualidade e autonomia. De forma geral, esse tipo de combinação costuma favorecer momentos de reflexão sobre a própria direção”, afirma.

Agosto teve mais dois términos de grande repercussão. Marina Sena e Juliano Floss anunciaram o fim do namoro de dois anos, enquanto Tulla Luana encerrou um casamento de 21 anos com João Carlos.

Na astrologia, o mês reuniu dois eclipses: um solar em Leão e um lunar no fim do período. Para Isabel, o primeiro está simbolicamente relacionado à identidade e autoestima, enquanto o segundo pode representar culminações e encerramentos.

A numerologia acrescenta o número 8, associado a temas como poder, justiça e limites. “De forma simbólica, esse tipo de céu costuma evidenciar, para quem já vivia isso, questões de desequilíbrio ou de perda da própria individualidade dentro de uma relação”, avalia.

Setembro e a simbologia do fim de ciclo

O padrão voltou a chamar atenção no início de setembro. No dia 1º, a psicóloga Clarisse Sette anunciou o fim de um relacionamento de 20 anos com o chef Claude Troisgros. Pouco antes, ainda em agosto, Pedro Scooby havia confirmado o fim do casamento de sete anos com Cintia Dicker.

E justamente setembro carrega, na numerologia, o número 9, associado ao encerramento, ao desapego e à conclusão de ciclos.

No Tarot, o número corresponde ao Arcano O Eremita, relacionado à introspecção, individualidade e solitude.

“De forma geral, setembro costuma trazer à tona questões sobre poder, transformação e o equilíbrio entre o eu e o nós. É um mês que simboliza não apenas terminar uma relação, mas aprender a ficar consigo mesmo, e perceber que solitude é diferente de solidão”, conclui Isabel.

A análise astrológica e numerológica, contudo, pertence ao campo das práticas simbólicas e não estabelece uma relação científica de causa e efeito entre os movimentos celestes e os términos de relacionamentos.

Além disso, o fim anunciado publicamente nem sempre representa o encerramento definitivo de uma história. Inclusive, ao longo do ano, alguns casais chegaram a reatar após anunciarem a separação.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Bárbara Carvalho.

Conteúdo Original / Fonte: Bárbara Carvalho