Temporais provocam morte, desaparecimentos e atingem 119 cidades no RS

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Uma pessoa morreu em Pelotas (RS) após o forte temporal que atingiu o estado do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era um motociclista que foi atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade.

De acordo com a prefeitura de Pelotas, o evento climático, caracterizado principalmente por um forte vendaval que chegou a alcançar 89 km/h, provocou destelhamentos, quedas de árvores e de postes e falta de energia em diversos pontos da cidade. Por causa disso, as aulas na rede pública municipal foram suspensas nesta segunda-feira.

Outras quatro pessoas estão desaparecidas em Caxias do Sul, cidade que chegou a registrar 159,4 milímetros de chuva somente nesta segunda-feira. Três dessas pessoas, informou a Defesa Civil, estavam em um veículo que foi arrastado pela enxurrada. Um homem foi resgatado, mas um adolescente de 13 anos, uma criança de 4 anos e uma mulher de 43 anos seguem desaparecidos. Em uma outra ocorrência na cidade, um homem realizava a limpeza de uma galeria quando foi arrastado pela água no bairro De Lazzer.

Balanço divulgado no final da tarde de hoje pela Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul apontou que, desde a última sexta-feira (18), foram registradas 122 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 119 municípios do estado. Além da morte registrada em Pelotas, os temporais ocorridos no estado também deixaram outras três pessoas feridas nas cidades de Aceguá, Caxias do Sul e Santa Maria.

No total, informou o órgão, mais de 485 mil pessoas de todo o estado foram afetadas pelos eventos climáticos dos últimos dias, sendo que 101 delas estão desabrigadas e 701 desalojadas. Os fortes ventos e chuvas também provocaram danos em 27 escolas e sete estabelecimentos de saúde.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil