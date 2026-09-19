Tia Milena será apresentadora da “TV Globinho”: “Jamais imaginaria”

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A ex-BBB Milena Moreira, conhecida como Tia Milena, afirmou por meio das redes sociais na última sexta-feira (18) que será apresentadora da edição especial do “TV Globinho”, programa infantil que foi ao ar entre 2000 e 2015 na TV Globo.

A recreadora publicou uma imagem durante um trabalho com crianças com uma legenda reflexiva em seu perfil no X, antigo Twitter.

“Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na TV. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos”, iniciou.

A famosa seguiu com uma mensagem aos seguidores: “Vocês são incríveis. Vem aí… ‘TV Globinho’. Sempre foi Deus”.

A informação de que Tia Milena estará na edição especial do programa foi confirmada pelo G1, que repercutiu a celebração da influenciadora.

O programa infantil retornará ao ar para uma edição única no dia 10 de outubro, como parte das comemorações do “Criança Esperança 2026”. O tema da atração beneficente deste ano será “Protegendo o Futuro das Crianças”.

Além de Milena, a expectativa é que outros apresentadores clássicos do programa retornem para o especial. É possível que apareçam no ar nomes como Geovanna Tominaga, Ícaro Silva e Leticia Colin, que já comandaram episódios no passado.

Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na tv deixo aqui meus sinceros agradecimentos ♥️ vocês são incríveis vem aí………. Tv globinho. Sempre foi Deus 🥺🙏🏿 pic.twitter.com/Iu4s3ghPBv — Milena (@tiamilenabbb) September 18, 2026

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito