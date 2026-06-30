Trump declara mais de US$ 1,4 bi em rendimentos ligados a criptomoedas

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O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou mais de US$ 1,4 bilhão em receitas provenientes dos empreendimentos de criptomoedas de sua família no ano passado, demonstrando que agora ele obtém a maior parte de sua renda de ativos digitais que se beneficiaram de suas políticas, segundo uma análise de suas declarações financeiras mais recentes divulgada nesta terça-feira (30).

Os documentos, sua declaração anual referente a 2025 junto ao Escritório de Ética Governamental dos EUA, mostraram que ele recebeu mais de US$ 500 milhões da World Liberty Financial, um empreendimento de criptomoedas que ele e seus filhos cofundaram.

Trump declarou outros US$ 635 milhões provenientes da venda de suas *meme coins* $TRUMP.

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O presidente também informou mais de US$ 80 milhões em receitas decorrentes de acordos com diversas empresas de mídia, além de milhões em rendimentos obtidos por sua empresa ao licenciar seu nome para incorporadoras imobiliárias no exterior.

As declarações oferecem novos detalhes sobre a dimensão dos lucros do presidente com a incursão de sua família no mercado de criptomoedas. A Reuters estimou anteriormente que a família Trump gerou pelo menos US$ 2,3 bilhões em lucros de investidores desde que Trump reassumiu a presidência.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre os documentos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira