Trump estuda vetar por 90 dias exportações de diesel

Madri, 23 – Os Estados Unidos estão finalizando um plano para proibir as exportações de diesel por 90 dias, apesar das divergências que a iniciativa suscita no setor petrolífero e dentro do próprio governo, segundo informou nesta quarta-feira o “Politico”.

O veículo de comunicação afirmou que o objetivo da Casa Branca seria lançar um pacote de medidas para reduzir o custo da energia antes das eleições de meio de mandato em novembro. As pesquisas apontam, por enquanto, para uma vitória contundente do Partido Democrata.

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Os produtores norte-americanos de combustível se opuseram a essa proibição, alertando que qualquer benefício de curto prazo seria contrabalançado pelo aumento posterior dos preços dos combustíveis, incluindo o querosene.

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Os especialistas reconhecem que a conta de energia cairia em algumas regiões do país, já que o combustível destinado à exportação acabaria, por fim, chegando aos consumidores nacionais. No entanto, os fabricantes ajustariam para baixo os volumes de produção devido à perda da demanda estrangeira, reduzindo a oferta futura.

A esse coro de críticas juntaram-se alguns congressistas republicanos e assessores do governo. No entanto, o presidente Donald Trump está inclinado a anunciar a medida ainda nesta semana.

“O que silenciou as vozes mais sensatas [na Casa Branca] é essa preocupação apocalíptica com os preços nos postos de gasolina, do tipo ‘tudo está desmoronando, temos que fazer alguma coisa’. Esse grupo foi esmagado pela ala política, que diz: ‘Que se dane, temos que fazer alguma coisa’”, explicou uma das fontes consultadas.

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Se for aprovada, esta seria a primeira restrição às exportações de energia dos EUA desde que o ex-presidente Barack Obama suspendeu, em 2015, uma proibição à venda de petróleo bruto que estava em vigor há décadas.

Dados da Associação Americana de Automóveis (AAA) indicaram que o preço médio do diesel nos EUA estava, nesta quarta-feira, em 6,52 dólares (5,73 euros) por galão de 3,79 litros, 91 centavos (0,80 euros) a mais do que há uma semana e 76% a mais do que há um ano.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza