Trump planeja grande recepção para Xi em meio à discussão sobre trégua

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O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, em Washington nesta quarta-feira (23) para uma visita de três dias, onde as tensões entre as superpotências sobre comércio, tecnologia e Teerã serão debatidas em um contexto de pompa e circunstância.

Trump e sua esposa cumprimentaram Xi e sua esposa em um tapete vermelho de 30 metros de comprimento estendido na pista ao lado do avião de Xi na base militar de Maryland que abriga o Air Force One.

A saudação quebrou o protocolo normal, marcando a primeira vez em 11 anos que um presidente dos EUA recebeu um líder estrangeiro na Base Aérea Conjunta Andrews, desde que o presidente Barack Obama recebeu o Papa Francisco em 2015, de acordo com a C-SPAN, que acompanha os eventos presidenciais.

Os dois líderes sorriram, apertaram as mãos e conversaram por alguns minutos no início da primeira visita do líder chinês aos EUA em quase três anos. Uma banda militar tocou e canhões dispararam salvas cerimoniais enquanto se cumprimentavam.

Trump fez uma careta quando um bombardeiro militar B-1 sobrevoou o local, fazendo muito barulho. Em seguida, os líderes seguiram caminhos separados, antes das reuniões agendadas para quinta-feira.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Fox News que ele e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, concordaram em estender por mais dois meses, até 10 de janeiro, a trégua comercial que expiraria em 10 de novembro. A embaixada da China em Washington não se pronunciou imediatamente.

As expectativas são baixas

Mas as expectativas de um avanço mais amplo durante a visita de Xi eram pequenas. Os dois lados divergem em questões que vão de Taiwan a narcóticos e minerais de terras raras.

Fontes familiarizadas com os planos disseram que Xi provavelmente levantaria com veemência a reivindicação de Pequim sobre Taiwan, um tema que Washington preferiria evitar, enquanto Trump provavelmente manteria rígidos os controles de exportação dos EUA, apesar das objeções de Xi.

Mas as negociações marcadas para quinta-feira (24) ainda podem resultar em acordos para reduzir tarifas em setores específicos, cooperar no combate ao tráfico de drogas e expandir o diálogo entre as forças armadas.

Segundo fontes, espera-se que Trump busque a libertação de alguns americanos e outras pessoas detidas na China.

Os dois países também poderiam concordar em conversar mais sobre IA, área em que competem acirradamente, mas estão atentos aos crescentes perigos.

O encontro ocorre em um momento difícil para Trump, que enfrenta queda nos índices de aprovação à medida que cresce o descontentamento público com sua guerra contra o Irã. Xi, embora também enfrente desafios internos, chega em uma posição aparentemente mais forte, com o comércio de seu país em plena expansão .

Os próprios líderes podem não sentir necessidade de fazer concessões, disseram analistas.

“O presidente acredita firmemente que, com o tempo, a economia dos EUA vai crescer e os EUA vão se fortalecer”, disse Edgard Kagan, ex-funcionário da Casa Branca e atualmente no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington.

“Acho que, quando Xi Jinping se reúne com Donald Trump, ele acredita piamente que os EUA estão em declínio acelerado e que o tempo está a favor da China”, completou.

Jantar de Estado com os chefes da IA

A viagem também contará com outras festividades, incluindo um jantar de gala com personalidades do setor tecnológico, uma cerimônia militar na Casa Branca com sobrevoos de jatos e uma visita aos Arquivos Nacionais, onde estão guardados os exemplares originais da Declaração de Independência e da Constituição.

Um jantar de estado na quinta-feira deverá reunir os chefes de empresas importantes em ambos os mercados, como Tim Cook da Apple (AAPL.O) , Jensen Huang da Nvidia (NVDA.O) e Sam Altman da OpenAI.

Apesar das profundas divergências, ambos os lados seguiram em frente com a cúpula, que, segundo analistas, busca projetar estabilidade entre a maior fábrica do mundo e seu maior consumidor.

Tal como nos dois encontros anteriores desde 2025, os líderes estão a planear um espetáculo público meticulosamente orquestrado. Em vez de uma conferência de imprensa ou declaração conjunta no final, espera-se que os países emitam comunicados distintos, destacando o que cada lado pretende transmitir ao público interno.

Para Trump, a viagem encerra uma semana de diplomacia que começou com uma estadia de dois dias em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Quase sete meses de guerra com o Irã elevaram os preços da energia nos EUA, e o Partido Republicano do presidente enfrenta perspectivas difíceis nas eleições legislativas de novembro.

Xi Jinping supervisionou um aumento expressivo no comércio exterior da China, mas enfrenta um fraco consumo das famílias e uma retração no mercado imobiliário.

A ampla repressão à corrupção e às medidas disciplinares nas Forças Armadas ajudou a consolidar o poder de Xi, mas também levantou questionamentos sobre a prontidão do Exército de Libertação Popular.

Considera-se provável um novo encontro entre Trump e Xi ainda este ano, possivelmente na cúpula da APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em inglês), na China, em novembro, ou nas reuniões do G20, nos EUA, em dezembro.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marinacardoso.

Conteúdo Original / Fonte: marinacardoso