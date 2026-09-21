Tsunami no Brasil? Fenômeno é confirmado em SC após mar avançar sobre casas

Um tsunami meteorológico foi registrado por volta das 6h desta segunda-feira, 21, nos municípios litorâneos de Jaguaruna, Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, após uma elevação súbita do nível do mar, informou a Defesa Civil do Estado. Houve relatos de vias danificadas pelo acúmulo de areia e água, além de danos em edificações e barcos arrastados pela força da água. Não há registro de vítimas.

Segundo a Defesa Civil, os alagamentos costeiros foram provocados pelo tsunami metereológico, associado a alterações bruscas na pressão atmosférica e à atuação de ventos intensos sobre o mar. Essas condições podem provocar uma elevação rápida e temporária do nível do oceano, o que favorece o avanço da água sobre a faixa costeira. Diferentemente dos tsunamis de origem sísmica, o fenômeno não está relacionado a terremotos.

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A atmosfera permanece instável em Santa Catarina, o que pode favorecer a ocorrência de novos temporais na madrugada e na manhã de terça-feira, 22, informou a Defesa Civil.

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O que dizem as prefeituras?

Em nota, a prefeitura de Imbituba por meio da Defesa Civil informou que o município permanece sob alerta amarelo para ocorrências relacionadas às chuvas. Até o momento, foram registradas quedas de árvores e de uma placa de publicidade, além de chuva de granizo miúdo nos bairros Guaiúba, Nova Brasília, Centro, Vila Nova e Roça Grande.

A prefeitura de Laguna, também por meio da Defesa Civil Municipal, afirmou que o fenômeno surpreendeu pescadores da região da Praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta. A força da água arrastou redes de pesca e equipamentos e chegou a deslocar algumas embarcações, todas já recuperadas. Segundo a pasta, não houve danos significativos às estruturas dos ranchos nem registro de feridos, apenas prejuízos materiais. O maior dano estrutural ocorreu em uma igreja local, onde a água derrubou parte do muro.

“As equipes seguem monitorando as condições meteorológicas e orientam a população a permanecer atenta às atualizações e aos alertas oficiais”, disse a Defesa Civil.

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Em vídeo publicado pela Defesa Civil de Jaguaruna na manhã desta segunda-feira, ruas aparecem tomadas por detritos após a água avançar sobre a área urbana. O Estadão entrou em contato com a prefeitura de Jaguaruna e aguarda retorno.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo