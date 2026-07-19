Tuchel celebra bronze, mas admite: “Ainda sentimos a dor da semifinal”

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A Inglaterra garantiu a terceira colocação na Copa do Mundo ao vencer a França por 6 a 4 em um jogo repleto de emoções. Após a partida, o técnico Thomas Tuchel avaliou o desempenho da equipe, falou sobre o desgaste físico e elogiou a mentalidade de seus jogadores.

Tuchel admitiu sua preocupação com o cansaço do elenco. “Eu estava com medo do desgaste físico. Eles [França] tiveram um calendário menos desgastante”, afirmou o treinador, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelos ingleses.

Ele destacou as viagens frequentes, partidas disputadas em altas temperaturas e as prorrogações. “A gente viu no segundo tempo muitos jogadores com câimbra. Mas não estive preocupado com a mentalidade, esse time criou algo muito especial e hoje mostraram mais uma vez”, completou.

Dor da eliminação para a Argentina

Apesar da vitória pelo terceiro lugar, Tuchel não escondeu a dor da eliminação na semifinal da Copa do Mundo, quando a Inglaterra perdeu para a Argentina. Os ingleses chegaram a abrir o placar, mas viram os argentinos virarem o jogo na reta final.

Muitos torcedores e analistas culparam o treinador por ter recuado a equipe após marcar o gol. Tuchel admitiu que essa derrota é uma “ferida que vai demorar para fechar” e que a equipe ainda “sente a dor da semifinal”.

“Acho que esse tipo de jogo é muito desgastante, mas ainda sentimos a dor da semifinal. É um jogo que vamos demorar um pouco para digerir, mas esse resultado me dá mais energia do que tira”, concluiu o técnico, refletindo sobre o impacto emocional da eliminação e a vitória posterior.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites