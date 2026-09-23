Ucrânia diz que enviou soldados norte-coreanos detidos para a Coreia do Sul

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Nota do editor: o texto abaixo possui conteúdo delicado; recomenda-se discrição

A Ucrânia enviou recentemente para a Coreia do Sul dois soldados da Coreia do Norte capturados enquanto lutavam pela Rússia, informou o presidente Volodymyr Zelensky à Assembleia Geral da ONU.

Zelensky compartilhou alguns detalhes da captura, afirmando: “Um deles, ao perceber que seria feito prisioneiro, tentou tirar a própria vida. Ele ficou chocado por o destino não ter permitido que morresse. É assim que eles criam as pessoas no Norte”.

A Coreia do Norte tem enviado tropas para lutar na guerra da Rússia na Ucrânia desde 2024, com presença registrada nas linhas de frente durante a incursão ucraniana na região de Kursk, na Rússia.

Autoridades ucranianas alegaram recentemente que as tropas norte-coreanas na Rússia incluem uma unidade de drones destinada a atacar alvos dentro da Ucrânia.

A CNN entrou em contato com as respectivas missões da Coreia do Sul e da Coreia do Norte na ONU, em Nova York, para solicitar comentários.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella