Van Dijk discute com jornalista em coletiva antes da Nations League

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Virgil van Dijk protagonizou uma discussão acalorada com jornalistas nesta quarta-feira (23), durante coletiva de imprensa na Holanda. O capitão da Seleção Holandesa rebateu duras críticas sobre seu desempenho e o da equipe após a eliminação na Copa do Mundo de 2026.
As tensões surgiram de comentários da imprensa holandesa sobre o trabalho do ex-treinador Ronald Koeman e do próprio zagueiro. Jornais os acusaram de “jogar o futebol holandês fora” após a desclassificação do Mundial contra Marrocos, cobrando resultados melhores da seleção.
Quase três meses depois, a Holanda inicia um novo capítulo com Xavi Hernández no cargo de técnico. Em preparação para a estreia na Liga das Nações, o foco da coletiva de imprensa era a partida contra a Alemanha, mas o tema central se tornou a polêmica entre o capitão e a mídia.
Confronto direto com a imprensa
Virgil van Dijk confrontou diretamente o jornalista Valentijn Driessen, do veículo “De Telegraaf”, que o havia acusado explicitamente de estar fora de forma e de “destruir” o futebol holandês. A troca de farpas entre os dois viralizou nas redes sociais.
Driessen iniciou o diálogo questionando o tom do jogador: “Você não está muito falador. Normalmente você é amigável e franco, não é?”.
Van Dijk respondeu prontamente: “Às vezes certas coisas também precisam ser ditas, né? Você não pode ficar apenas ouvindo o tempo todo.”
O debate prosseguiu com Driessen sugerindo que van Dijk deveria ser mais “aberto” e menos “seco”, enquanto o jogador insistia: “Eu estou sendo bastante aberto.”
Quando perguntado sobre o incômodo com a mídia, van Dijk declarou não ter problema com muitos veículos.
“Eu não tenho problemas com a imprensa, mas às vezes bobagens e mentiras são divulgadas. O que eu deveria fazer?”, questionou van Dijk.
Ao ser questionado a “cobrar diretamente quem espalha essas besteiras”, o capitão da Holanda confirmou o ato: “Estou fazendo isso agora.”
No final da coletiva, van Dijk foi questionado se havia feito uma boa Copa do Mundo. Ele respondeu que a Holanda, como grupo, não teve um bom Mundial. O atleta reforçou que o rendimento é conjunto, evitando individualizar a culpa para não tornar a questão “pessoal novamente”.
🚨🚨🎙️| Dialogue between journalist and Van Dijk during press conference:
🎙️ Journalist: “Doesn’t it feel like you being here is forced?”
🎙️ Van Dijk: “What do you mean?”
🎙️ Journalist: “You’re not very talkative.
Normally you’re friendly and outspoken, aren’t you?”
🎙️…
— Living Liverpool (@Livin_Liverpool) September 23, 2026
Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.