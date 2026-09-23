23/09/2026
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Van Dijk discute com jornalista em coletiva antes da Nations League

Por CNN Brasil
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Van Dijk discute com jornalista em coletiva antes da Nations League

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Virgil van Dijk protagonizou uma discussão acalorada com jornalistas nesta quarta-feira (23), durante coletiva de imprensa na Holanda. O capitão da Seleção Holandesa rebateu duras críticas sobre seu desempenho e o da equipe após a eliminação na Copa do Mundo de 2026.

As tensões surgiram de comentários da imprensa holandesa sobre o trabalho do ex-treinador Ronald Koeman e do próprio zagueiro. Jornais os acusaram de “jogar o futebol holandês fora” após a desclassificação do Mundial contra Marrocos, cobrando resultados melhores da seleção.

Quase três meses depois, a Holanda inicia um novo capítulo com Xavi Hernández no cargo de técnico. Em preparação para a estreia na Liga das Nações, o foco da coletiva de imprensa era a partida contra a Alemanha, mas o tema central se tornou a polêmica entre o capitão e a mídia.

Confronto direto com a imprensa

Virgil van Dijk confrontou diretamente o jornalista Valentijn Driessen, do veículo “De Telegraaf”, que o havia acusado explicitamente de estar fora de forma e de “destruir” o futebol holandês. A troca de farpas entre os dois viralizou nas redes sociais.

Driessen iniciou o diálogo questionando o tom do jogador: “Você não está muito falador. Normalmente você é amigável e franco, não é?”.

Van Dijk respondeu prontamente: “Às vezes certas coisas também precisam ser ditas, né? Você não pode ficar apenas ouvindo o tempo todo.”

O debate prosseguiu com Driessen sugerindo que van Dijk deveria ser mais “aberto” e menos “seco”, enquanto o jogador insistia: “Eu estou sendo bastante aberto.”

Quando perguntado sobre o incômodo com a mídia, van Dijk declarou não ter problema com muitos veículos.

“Eu não tenho problemas com a imprensa, mas às vezes bobagens e mentiras são divulgadas. O que eu deveria fazer?”, questionou van Dijk.

Ao ser questionado a “cobrar diretamente quem espalha essas besteiras”, o capitão da Holanda confirmou o ato: “Estou fazendo isso agora.”

No final da coletiva, van Dijk foi questionado se havia feito uma boa Copa do Mundo. Ele respondeu que a Holanda, como grupo, não teve um bom Mundial. O atleta reforçou que o rendimento é conjunto, evitando individualizar a culpa para não tornar a questão “pessoal novamente”.

🚨🚨🎙️| Dialogue between journalist and Van Dijk during press conference:

​🎙️ Journalist: “Doesn’t it feel like you being here is forced?”

​🎙️ Van Dijk: “What do you mean?”

​🎙️ Journalist: “You’re not very talkative.
Normally you’re friendly and outspoken, aren’t you?”

​🎙️…

— Living Liverpool (@Livin_Liverpool) September 23, 2026


Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites
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