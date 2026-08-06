Veja como estão as linhas da CPTM nesta quinta (6) após fim da greve em SP

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As linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) tiveram a operação reestabelecida na tarde desta quarta-feira (5), após o Sindicato dos Ferroviários decidir pelo fim da greve. A operação, no entanto, enfrentou restrições na manhã desta quinta-feira (6).

Os trens da Linha 12 -Safira e da Linha 11-Coral circularam com velocidade reduzida entre 6h13 e 6h28 da manhã, com maior tempo de parada nas estações.

Segundo a CPTM, foi necessário reduzir a velocidade após a identificação de uma falha de sinalização no servidor.

Após a resolução dos problemas técnicos, os trens operam normalmente na Linha 10-Turquesa, Linha 11-Coral, Linha 12-Safira e Linha 13-Jade.

Em nota, a CPTM pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos gerados.

Fim da greve

A greve foi encerrada após assembleia realizada pelo Sindicato dos Ferroviários. A paralisação havia começado à meia-noite de terça-feira (4) e afetou a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Segundo o sindicato, 131 trabalhadores votaram pelo retorno ao trabalho, enquanto 26 defenderam a continuidade da greve. Durante a paralisação, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) determinou que ao menos 80% da operação fosse mantida nos horários de pico e 60% nos demais períodos.

De acordo com o sindicato, a deliberação ocorreu após o Governo do Estado apresentar uma proposta que contempla avanços nas reivindicações da categoria, especialmente em relação às garantias buscadas pelos ferroviários durante o processo de concessão.

“Os Ferroviários reafirmam que a mobilização sempre teve como objetivo a defesa dos empregos e a proteção dos direitos dos trabalhadores da CPTM, bem como a garantia de um transporte público de qualidade para a população”, diz o comunicado.

Posição do Governo

Na terça-feira, o Governo afirmou que a greve foi decretada pelo sindicato mesmo após o compromisso de não fazer nenhuma demissão durante o período de realocação de funcionários da CPTM.

Nesta quarta-feira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou que haverá demissão de ferroviários da CPTM após a concessão das linhas 11, 12 e 13 à iniciativa privada.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasoave.

Conteúdo Original / Fonte: larissasoave