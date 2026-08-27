Veja como foi a quinta-feira (27) dos candidatos a presidente

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A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (27) incluiu sabatinas e entrevistas à imprensa, além de visitas a hospitais, abrigos, feiras e locais de trabalho. Também estão previstas atividades relacionadas a obras públicas e outras ações de campanha.

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta noite de sabatina na TV Globo.

Nas redes sociais, Lula defendeu a atual política de reajuste do salário mínimo para garantir aumento aos trabalhadores acima da inflação.

Lula disse que, se reeleito, manterá a política de reajuste.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.

Ele defendeu o fim da Justiça do Trabalho e classificou as discussões sobre o fim da escala 6×1 como “pauta perigosíssima”.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema vistoriou obras na cidade de São Francisco, no norte de Minas Gerais, onde defendeu mais infraestrutura para o escoamento das safras agrícolas e para a competitividade do agro.

“O nosso agro é muito eficiente da porteira para dentro, mas paga um preço caríssimo da porteira para fora”, disse, ao percorrer a ponte que liga a cidade de São Francisco a Pintópolis.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista à rádio TMC e visitou o Hospital Santa Marcelina, em São Paulo.

Na saída da unidade, ele prometeu mais investimento na atenção primária para diminuir o fluxo nos hospitais e aumento do repasse de recursos federais para hospitais pela tabela SUS.

À noite, o presidenciável participou do lançamento da candidatura de Otoni de Paula (PSD) a deputado federal, no Rio de Janeiro.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise Internacional, no canal no YouTube do Diário Causa Operária, em que explanou sobre geopolítica, com destaque para os contextos atuais dos EUA, da Alemanha e do Irã.

Samara Martins (UP)

No Recife, a candidata Samara Martins concedeu entrevistas e fez gravações para a campanha.

No período da tarde, a candidata participou de bandeiraço na Avenida Guararapes e fez uma caminhada na Avenida Conde da Boa Vista.

No início da noite, ela participou de plenária com filiados e apoiadores da UP.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi cumpriu agenda de campanha em São Paulo. Pela manhã, ele visitou o Gatil Lovecats, onde reforçou sua pauta em defesa da causa animal.

No período da tarde, participou de campanha de castração de pets no Centro de Convenções de Ferraz de Vasconcelos.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury não teve agenda pública.

Clariana Barão (DC)

Em Cuiabá, a candidata Clariana Barão visitou a Feira do Porto, o abrigo Bom Jesus e o Hospital do Câncer.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista à Rede Globo.

A agenda de campanha previa visita à Ocupação Escola Popular Para Reforma Urbana Miguel Baldez e caminhada pela Cantareira, em Niterói (RJ), mas as atividades foram canceladas.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias esteve com trabalhadores trabalhadores da indústria em São José dos Campos (SP).

No encontro, ele defendeu a manutenção dos empregos e dos direitos trabalhistas. “O país vem perdendo sua capacidade industrial e ficando cada vez mais dependente da importação de produtos e tecnologias. É preciso inverter essa lógica e fortalecer a produção nacional”, disse.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura e Douglas Côrrea (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís), Pedro Peduzzi (Brasília) e redação de São Paulo

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil*.

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