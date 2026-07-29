Veja imagens da Lua dos Cervos; fenômeno pode ser visto do Brasil

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A Lua Cheia conhecida como Lua dos Cervos foi destaque no céu desta quarta-feira (29), o fenômeno pôde ser visto a olho nu em todo o Brasil.

Ela apareceu no céu por volta das 18h. É possível vê-la com melhor em horizonte leste sem construções, montanhas ou árvores. Não é necessário nenhum instrumento de observação para ver a Lua.

O astrônomo Emerson Roberto Perez registrou e enviou à CNN Brasil o momento em que a Lua dos Cervos apareceu no céu, Veja uma das fotos que ele tirou:

A Lua Cheia pode ser vista a olho nu em todo o país. • Reprodução | Emerson Roberto Perez

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Origem do nome “Lua dos Cervos”

Em entrevista à CNN Brasil, o astrônomo e professor Emerson Roberto Perez destacou que o nome Lua dos Cervos tem origem na cultura dos povos da América do Norte. A denominação faz referência ao período em que os cervos começam a desenvolver uma nova galhada durante o mês de julho.

• Emerson Roberto Perez

“O fenômeno ocorre no mês de julho, então os povos da América do Norte tem esse costume. Essa cultura de cada mês batizar a lua cheia com o nome de algo da cultura referente a eles. Como a gente já viu aí em outras épocas, é lua de morango”, explicou o Professor Emerson.

*Sob supervisão de Thiago Félix

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurynamaral.

Conteúdo Original / Fonte: laurynamaral