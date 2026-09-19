Vídeo mostra fumaça subindo do vulcão Chillán, no Chile, após erupção; veja

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Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que o complexo vulcânico Nevados de Chillán, na região de Ñuble, no Chile, passava por um pulso eruptivo, que gerou uma coluna de fumaça de 380 metros de altura.

A Reuters confirmou a localização com base em cristas montanhosas que coincidiam com imagens de arquivo e de satélite.

A data foi verificada por meio de metadados do arquivo original e de relatos de uma erupção vulcânica na sexta-feira (18).

O material se dispersou em direção ao sul, segundo o Sernageomin (Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile).

O Sernageomin manteve o Alerta Técnico Amarelo enquanto agências especializadas continuavam monitorando a atividade vulcânica.

As autoridades informaram que a atividade permanecia dentro dos parâmetros esperados para o nível de alerta atual e mantiveram um perímetro de segurança de um quilômetro ao redor da cratera ativa.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira