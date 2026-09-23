Vini Jr., Raphinha ou Marquinhos: quem deve ser o líder da Seleção? Vote

Compartilhar matéria

A Seleção Brasileira inicia nesta sexta-feira (25) um novo ciclo em busca do hexacampeonato mundial. A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti enfrentará a Austrália, em Townsville, às 7h (de Brasília).

Com novidades na convocação, o treinador italiano busca dar uma nova cara ao Brasil, eliminado nas oitavas de final da última Copa pela Noruega.

Apesar dos novos rostos, Ancelotti manteve jogadores que integraram o ciclo anterior e foram importantes no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Três deles largam na frente para o cargo de principal líder da Seleção: Vini Jr., Raphinha e Marquinhos.

Embora tenha sido o capitão no último Mundial, Marquinhos pode ver o posto passar para as mãos de Vini Jr. O atacante foi o principal destaque brasileiro na Copa, chamando a responsabilidade e ganhando cada vez mais moral com o torcedor.

Correndo por fora, Raphinha vive um início de temporada avassalador como capitão do Barcelona. Dono de uma personalidade forte, o jogador já demonstrou liderança inclusive ao assumir publicamente quando ultrapassou do ponto em algumas declarações.

Mas, aqui no CNN Esportes, quem decide é você. Vote na enquete e diga: se você fosse o técnico Carlo Ancelotti, a quem daria essa responsabilidade?

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti