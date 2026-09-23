Vittia aprova R$ 13,25 milhões em juros sobre capital próprio

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A Vittia S.A, empresa brasileira de biotecnologia voltada a defensivos biológicos, inoculantes e nutrição especial de plantas, aprovou a distribuição de R$ 13,25 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada na terça-feira (22).

O valor bruto aprovado é de R$ 13.252.780,74, equivalente a R$ 0,08504375896 por ação. O cálculo considera a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) pro rata dia sobre o patrimônio líquido da companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, considerando também as variações registradas no período de janeiro a abril de 2026.

Segundo a companhia, o JCP será imputado ao dividendo obrigatório previsto no artigo 38 do Estatuto Social da Vittia, conforme as regras estabelecidas pela Lei nº 9.249/1995 e pela Resolução CVM nº 143/2022.

As ações negociadas até 28 de setembro de 2026 terão direito ao provento. A partir de 29 de setembro, os papéis serão negociados ex-provento, ou seja, sem direito a esse JCP.

O pagamento está previsto para ocorrer até 31 de dezembro de 2027, conforme as informações cadastrais fornecidas pelos acionistas ao BTG Pactual Serviços Financeiros, instituição depositária das ações da companhia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por andressasimao.

Conteúdo Original / Fonte: andressasimao