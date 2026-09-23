Xi Jinping é recebido com tapete vermelho por Trump em visita aos EUA

O presidente da China, Xi Jinping, chegou aos Estados Unidos no início da noite desta quarta-feira, 23, e teve uma recepção incomum de Donald Trump. O líder americano foi ao encontro de seu homólogo ainda na pista da Base Conjunta Andrews, nos arredores de Washington, em vez de aguardar sua chegada à Casa Branca. A cerimônia de recepção contou com tapete vermelho e banda militar.

Trump aguardou Xi no pé da escada do avião, onde os dois líderes se cumprimentaram. A recepção demonstra o empenho do americano em homenagear o mandatário chinês, que visita os Estados Unidos pela primeira vez em mais de uma década.

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Trump ​deve oferecer um jantar de Estado para Xi na Casa Branca na quinta-feira (25)

Trump e Xi devem tratar de assuntos como inteligência artificial (IA), comércio, terras raras, semicondutores e Taiwan. É possível que os dois também discutam as guerras no Irã e na Ucrânia.

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A visita de Estado deve durar três dias. A programação oficial na Casa Branca começa na quinta-feira, 24, com uma cerimônia de recepção para o presidente chinês e sua mulher, Peng Liyuan. À noite, Trump oferecerá um jantar de Estado à delegação chinesa.

Na sexta-feira, 25, o presidente chinês e Peng devem retornar à sede do governo americano para um encontro com Trump e a primeira-dama Melania Trump. Depois, os dois casais visitarão os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos.

A visita de Xi ocorre em meio às negociações entre as duas maiores economias do mundo para preservar uma trégua comercial e reduzir as tensões em áreas como tecnologia e comércio. A trégua foi alcançada em 2025 e consolidada durante a visita de Trump à China, em maio deste ano.

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A atual trégua comercial tem validade até novembro, enquanto os dois governos continuam negociando pontos de conflito.

*Com informações de agências internacionais.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza