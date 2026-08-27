Menor estava viajando em um táxi com destino a Sena Madureira quando o veículo foi abordado pelos policiais

Itens apreendidos/Foto: ContilNet

Um adolescente de apenas 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), na tarde desta quinta-feira (27), durante uma abordagem realizada na BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.

Segundo informações, o menor estava viajando em um táxi com destino a Sena Madureira quando o veículo foi abordado pelos policiais. Durante a fiscalização, a equipe encontrou dois pacotes contendo maconha, que juntos pesaram aproximadamente 945 gramas.

Diante da apreensão, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado, juntamente com o entorpecente, à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram adotados os procedimentos cabíveis pelas autoridades competentes.

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que buscará esclarecer a origem da droga e o possível envolvimento de outras pessoas no transporte do entorpecente.