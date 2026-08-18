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Advogada é morta a tiros diante de amigos em restaurante

Criminoso fugiu de moto após o ataque

Por Redação ContilNet
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Advogada é morta a tiros diante de amigos em restaurante
Câmera registrou ataque no restaurante/Foto: Reprodução

A advogada peruana Helenn Giulianna Silva Padilla foi morta a tiros enquanto estava com três pessoas em um restaurante na província de Pacasmayo, na região de La Libertad, no norte do Peru. O crime ocorreu na tarde de sábado (15) e foi registrado por uma câmera de segurança.

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As imagens mostram a advogada sentada à mesa, de costas para a grade do estabelecimento, quando um homem usando capacete se aproxima pelo lado de fora. Em seguida, ele saca uma arma e dispara contra a vítima.

As outras pessoas que estavam à mesa tentaram se proteger e não foram atingidas. Depois do ataque, o criminoso fugiu em uma motocicleta conduzida por um comparsa.

Helenn chegou a ser levada ao Hospital Tomás Lafora, na cidade de Guadalupe, mas não resistiu aos ferimentos. A advogada era mãe de dois filhos.

A investigação está sob responsabilidade do Departamento de Investigação Criminal de Pacasmayo. Os agentes recolheram cápsulas de munição e analisam imagens de câmeras instaladas nas proximidades para tentar identificar os envolvidos.

Até o momento, a polícia peruana não informou a motivação do assassinato. Os investigadores também apuram se o crime possui alguma relação com os processos nos quais Helenn atuava como advogada, mas nenhuma hipótese foi oficialmente confirmada.

O Colégio de Advogados de La Libertad lamentou a morte da profissional, repudiou o ataque e cobrou uma investigação rápida para identificar e responsabilizar os autores.

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