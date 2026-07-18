20/07/2026
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Advogado é investigado por atropelar motociclista duas vezes e fugir após balada

Câmeras flagraram carro passando por cima de idoso de 66 anos na zona sul da capital

Por Fhagner Soares, ContilNet 18/07/2026 às 13:14
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Advogado é investigado por atropelar motociclista duas vezes e fugir após balada
Colega confirmou em depoimento que grupo voltava de casa noturna no Campo Limpo/ Foto: Reprodução

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