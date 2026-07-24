R.D.S, de 37 anos, conhecida pelo apelido de “Deolane” e apontada pela polícia como chefona do Conselho Final das mulheres da facção criminosa Bonde dos 13 (B13), foi presa na tarde desta sexta-feira (24), durante o cumprimento de um mandado de prisão, em uma residência localizada na Quadra 19 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão foi realizada por uma equipe do Tático do 2º Batalhão. Contra a suspeita havia um mandado de prisão expedido pela Justiça desde o dia 30 de junho de 2025, em razão de um processo por tráfico de drogas.

Ainda segundo os militares, a equipe já havia tentado cumprir a ordem judicial na semana passada, mas a investigada conseguiu fugir antes da chegada da guarnição.

Nesta sexta-feira, durante patrulhamento na Cidade do Povo, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que a suspeita estava escondida na casa de uma parente, na Quadra 19, tentando evitar o cumprimento do mandado de prisão.

Com base nas informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado e, por uma abertura no imóvel, confirmou a presença da suspeita. Munidos do mandado judicial, os policiais entraram na residência e efetuaram a prisão dela, que recebeu voz de prisão sem oferecer resistência.

Após a captura, a mulher foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça. Posteriormente, ela deverá ser transferida para o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), onde cumprirá a determinação judicial.