Comissão se reuniu nesta quarta-feira (23) com direção da unidade em Sena Madureira

Reunião ocorreu na Unidade Penal Evaristo de Moraes e contou com cinco representantes dos familiares. — Foto: Reprodução

Após o protesto que resultou na interdição da BR-364, em Sena Madureira, familiares de pessoas privadas de liberdade se reuniram, nesta quarta-feira (23), com representantes do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal do Acre (Iapen-PPAC) para apresentar formalmente as reivindicações do grupo.

A reunião ocorreu na Unidade Penal Evaristo de Moraes e contou com cinco representantes dos familiares, além do presidente do Iapen e da Polícia Penal, Leandro Rocha, e da direção da unidade.

Segundo o Iapen, os pedidos apresentados serão submetidos a análise técnica e jurídica. O órgão informou, porém, que parte das reivindicações entra em conflito com o Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do Estado do Acre e com outras normas determinadas pela Justiça.

A nota oficial divulgada nesta quarta-feira não detalha quais são as reivindicações apresentadas pelos familiares.

Protesto

A reunião ocorreu após familiares de pessoas privadas de liberdade bloquearem a BR-364, em Sena Madureira, em manifestação que cobrava benefícios para os internos. O protesto já havia sido comunicado às autoridades e levou à abertura de diálogo com o sistema penitenciário.

Na terça-feira (21), uma comissão de familiares também havia sido recebida pelo presidente do Iapen, em Rio Branco. O encontro ocorreu após uma manifestação que contou com interdição de vias públicas na capital.

De acordo com o instituto, as pautas apresentadas naquele momento também estavam sendo analisadas do ponto de vista técnico e jurídico, devido à necessidade de verificar a viabilidade e o amparo legal dos pedidos.

Visitas suspensas

Em relação às visitas no Complexo Penal de Rio Branco Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC), o Iapen informou que os familiares haviam sido comunicados previamente, na sexta-feira (18), sobre a suspensão temporária das visitas nos dias 19 e 20 de setembro.

Segundo o órgão, a medida ocorreu devido à realização de um mutirão de atendimento à saúde nas unidades, programado e executado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, responsável pela Atenção Primária à Saúde no Sistema Penal.

O Iapen afirmou ainda que mantém o compromisso com a preservação da integridade física e do bem-estar das pessoas privadas de liberdade, além do cumprimento das determinações judiciais e da manutenção da ordem e da disciplina nas unidades penais do estado.

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