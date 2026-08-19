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Árvore cai sobre fila de restaurante em São Paulo; veja vídeo

Ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (19), na área externa do Mata Città, na região da Bela Vista

Por Redação ContilNet
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Árvore cai sobre fila de restaurante em São Paulo; veja vídeo
Árvore caiu sobre a fila de clientes do restaurante Mata Città, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (19)/Foto: Reprodução

Uma árvore caiu sobre a área onde estava a fila de clientes do restaurante Mata Città, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (19).

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O caso foi divulgado nas redes sociais por uma pessoa que estava no local no momento da ocorrência. Segundo o relato, a árvore caiu sobre a fila do restaurante e equipes de bombeiros e seguranças prestaram atendimento às pessoas.

A publicação informou ainda que, inicialmente, não havia registro de pessoas gravemente feridas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número de pessoas atingidas ou sobre eventuais ferimentos.

O Mata Città fica na região da Bela Vista, em São Paulo.

Veja o vídeo:

 

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