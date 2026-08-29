Corpo de Bombeiros combate fogo em terreno no Centro de Rio Branco

Um princípio de incêndio atingiu um terreno baldio localizado na rua Floriano Peixoto, no Centro de Rio Branco, na manhã deste sábado (29). O imóvel fica situado em frente ao prédio que abriga a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar.
As chamas se alastraram pela vegetação seca e por materiais acumulados no lote. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter o fogo e evitar que as chamas alcançassem estruturas vizinhas.
Não houve registro de feridos. As causas do incêndio não foram identificadas e serão avaliadas pelos bombeiros após a conclusão do trabalho no local.