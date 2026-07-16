20/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Detenta é transferida de Jordão para Rio Branco em operação aérea no Acre

Recâmbio foi realizado pelo Ciopaer em parceria com Iapen e Polícia Penal

Por Redação ContilNet 16/07/2026 às 15:54
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Detenta é transferida de Jordão para Rio Branco em operação aérea no Acre
Transferência faz parte das operações de recâmbio realizadas pelas forças de segurança do Estado. — Foto: Reprodução

Uma mulher privada de liberdade foi transferida por meio de uma operação aérea entre os municípios de Jordão e Rio Branco nesta quinta-feira (16). A ação foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em conjunto com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e a Polícia Penal.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A transferência faz parte das operações de recâmbio realizadas pelas forças de segurança do Estado, que utilizam o suporte aéreo para deslocar pessoas custodiadas entre regiões de difícil acesso do Acre.

Após o deslocamento, a detenta foi entregue à equipe da Polícia Penal em Rio Branco, que ficou responsável pela continuidade dos procedimentos de custódia.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a operação reforça a atuação integrada entre os órgãos estaduais e busca garantir mais segurança e eficiência no transporte de pessoas privadas de liberdade.

O Ciopaer atua em missões de apoio às forças de segurança, incluindo operações de transporte, resgate, fiscalização e atendimento em áreas com acesso limitado por via terrestre.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.