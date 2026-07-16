Recâmbio foi realizado pelo Ciopaer em parceria com Iapen e Polícia Penal

Transferência faz parte das operações de recâmbio realizadas pelas forças de segurança do Estado. — Foto: Reprodução

Uma mulher privada de liberdade foi transferida por meio de uma operação aérea entre os municípios de Jordão e Rio Branco nesta quinta-feira (16). A ação foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em conjunto com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e a Polícia Penal.

A transferência faz parte das operações de recâmbio realizadas pelas forças de segurança do Estado, que utilizam o suporte aéreo para deslocar pessoas custodiadas entre regiões de difícil acesso do Acre.

Após o deslocamento, a detenta foi entregue à equipe da Polícia Penal em Rio Branco, que ficou responsável pela continuidade dos procedimentos de custódia.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a operação reforça a atuação integrada entre os órgãos estaduais e busca garantir mais segurança e eficiência no transporte de pessoas privadas de liberdade.

O Ciopaer atua em missões de apoio às forças de segurança, incluindo operações de transporte, resgate, fiscalização e atendimento em áreas com acesso limitado por via terrestre.