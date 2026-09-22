Família procura jovem de 23 anos desaparecida há quase seis dias no Acre

Antes de desaparecer, Maria Eduarda teria deixado as duas filhas aos cuidados de uma babá de confiança

Maria Eduarda Castro Gama/Foto: Reprodução

A família de Maria Eduarda Castro Gama, de 23 anos, está à procura da jovem, que está desaparecida há quase seis dias e, segundo os familiares, não voltou para casa nem manteve contato desde a última sexta-feira. O pai dela, Eldo Rodrigues, afirma que desde o desaparecimento não recebeu mensagens, vídeos ou qualquer outra informação diretamente enviada pela filha.

Segundo familiares, Maria Eduarda estava morando em um pequeno quarto cedido pela tia, no quintal da residência dela. A jovem teria ficado no local enquanto a tia estava em Santa Juliana para dar à luz. Posteriormente, a criança que estava sob os cuidados de Maria Eduarda teria ido para a casa de outra tia, e ela acabou saindo para encontrar uma amiga.

Ainda de acordo com os relatos repassados à família, Maria Eduarda teria saído posteriormente com essa amiga para uma festa no Pontal de VP, na região do bairro Vanderlei Dantas. Depois, informações de pessoas que disseram tê-la visto apontaram que ela teria seguido para o Forró do Zé, na região da Vila Custódio Freire.

A família também recebeu informações de que, após passar pelo Forró do Zé, Maria Eduarda teria ido para o município de Bujari. Posteriormente, surgiu ainda um relato de que ela estaria acompanhada de um homem em um ramal na região do Castanheira.

No entanto, os familiares ressaltam que não conseguiram confirmar nenhuma dessas informações e não sabem se os relatos correspondem ao paradeiro verdadeiro da jovem.

Antes de desaparecer, Maria Eduarda teria deixado as duas filhas aos cuidados de uma babá de confiança. Uma das crianças foi entregue ao pai, de quem ela era separada, enquanto a outra ficou sob os cuidados da babá e posteriormente entre a familiares de Maria Eduarda.

A ausência de qualquer contato desde então aumentou a preocupação dos familiares, que buscam informações que possam ajudar a localizar a jovem.

Segundo a família, Maria Eduarda passou cerca de seis dias fora de casa e não havia retornado ao convívio familiar durante esse período. Agora, os parentes fazem um apelo para que qualquer pessoa que tenha informações concretas sobre seu paradeiro entre em contato com a família ou procure as autoridades.

Informações

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Maria Eduarda Castro Gama pode entrar em contato com o pai dela, Eldo Rodrigues, pelo telefone (68) 98419-7713, ou procurar as autoridades policiais.

A família pede que informações sejam repassadas diretamente às autoridades, evitando a divulgação de boatos ou relatos não confirmados.