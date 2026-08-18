Homem com três mandados de prisão em aberto é capturado no Acre

As equipes chegaram até o suspeito após o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança

Uma operação integrada das forças de segurança terminou com a prisão de um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais D. do N. S., que possuía três mandados de prisão em aberto. A captura ocorreu na segunda-feira (17), em uma propriedade situada no Ramal do Carlão, no km 14, zona rural de Acrelândia.

A ação contou com a participação da Polícia Militar de Acrelândia, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) e do setor de Inteligência do 4º Batalhão, de Senador Guiomard.

As equipes chegaram até o suspeito após o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança. No local, a mãe do homem relatou aos policiais que vinha sendo ameaçada e perseguida pelo filho, que, segundo ela, estaria portando um terçado.

Ainda conforme o relato, o suspeito teria provocado incêndios em áreas de vegetação da propriedade e em pontos próximos. Diante das informações, os agentes realizaram um cerco na região e conseguiram localizar o homem.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos necessários para o cumprimento das ordens judiciais. As demais denúncias apresentadas durante a ocorrência também deverão ser investigadas pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet