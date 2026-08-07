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Homem é agredido com ripas durante suposta “disciplina” de organização criminosa em Rio Branco

Vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem é agredido com ripas durante suposta “disciplina” de organização criminosa em Rio Branco
Socorrido por familiares, homem recebeu atendimento do Samu e foi levado ao Pronto-Socorro/ Foto: ContilNet

Aclício da Costa Campos, de 49 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa na noite desta quinta-feira (6), na Rua Padre Cícero, no bairro Conquista, em Rio Branco, após ser acusado de furto e, segundo relatou, ser submetido a uma suposta “disciplina” imposta por integrantes de uma organização criminosa.

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De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele teria sido acusado de praticar furtos na região e levado ao chamado “Tribunal do Crime”, onde foi “sentenciado” a receber uma série de agressões. Em seguida, vários criminosos armados com ripas passaram a golpeá-lo violentamente enquanto ele estava caído no chão.

Ainda segundo o relato, os agressores fugiram do local acreditando que Aclício estivesse morto em decorrência da violência das agressões.

O homem sofreu diversos cortes profundos na cabeça, além de hematomas nas costas e no abdômen, e lesões nos braços, pernas e mãos. Mesmo gravemente ferido, conseguiu caminhar até sua residência, onde pediu ajuda aos familiares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos no local, Aclício foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para identificar e responsabilizar os autores das agressões.

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