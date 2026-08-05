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Homem é encontrado morto próximo a curral de propriedade rural

O corpo foi localizado por familiares, que iniciaram buscas após perceberem o desaparecimento dele

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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As circunstâncias da morte ainda serão apuradas
As circunstâncias da morte ainda serão apuradas | Foto: Reprodução

Um homem identificado como Dionásio Costa de Souza foi encontrado morto na manhã de terça-feira (4) nas proximidades do curral de sua propriedade rural, localizada na comunidade Piedade, zona rural de Sena Madureira, a algumas horas de viagem do porto do município.

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De acordo com as primeiras informações, Dionásio estava sozinho na propriedade e a principal suspeita é de que tenha sofrido um mal súbito, vindo a falecer no local.

O corpo foi localizado por familiares, que iniciaram buscas após perceberem o desaparecimento dele. Ao chegarem à propriedade, encontraram Dionásio já sem vida próximo ao curral.

As circunstâncias da morte ainda serão apuradas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá analisar as informações e esclarecer as causas do óbito.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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