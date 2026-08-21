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Homem é preso após roubar carro, ferir motorista e bater contra muro no Acre

Suspeito esfaqueou vítima em Epitaciolândia, provocou acidente no acompanhamento policial

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem é preso após roubar carro, ferir motorista e bater contra muro no Acre
Homem resistiu à prisão na área de mata e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia/ Foot: ContilNet

Um homem identificado como Evandro foi preso em flagrante nesta quinta-feira (20), após uma sequência de ocorrências que começou com o roubo de um veículo e agressão contra o proprietário e terminou com uma perseguição policial na região de fronteira entre Epitaciolândia e Brasiléia, no interior do Acre.

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Segundo as informações apuradas, o crime aconteceu nas proximidades da ponte que liga Epitaciolândia à cidade boliviana de Cobija. Durante o assalto, o suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar o proprietário do automóvel, um cidadão boliviano, que acabou sendo atingido por um golpe no rosto.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e pedir ajuda. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Brasiléia, onde recebeu atendimento médico.

Suspeito colidiu contra veículo estacionado e muro de residência antes de fugir a pé para vegetação/ Foto: ContilNet

Após o roubo, equipes da Polícia Civil de Epitaciolândia passaram a investigar o caso. Com auxílio de imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram reunir informações sobre as características do suspeito e do veículo levado durante o crime. Os dados foram repassados à Polícia Militar, que iniciou as buscas.

O automóvel foi localizado durante a fuga, dando início a uma perseguição. Em alta velocidade, o suspeito acabou colidindo contra um veículo pertencente a um policial militar que estava estacionado. Mesmo após danificar o carro roubado e ter os pneus comprometidos, ele continuou a fuga, aumentando o risco para outras pessoas que estavam nas ruas.

A perseguição terminou depois que Evandro perdeu o controle da direção, atingiu o muro de uma residência e caiu com o veículo em um buraco. Na sequência, abandonou o automóvel e correu para uma área de mata.

Vítima boliviana foi ferida no rosto durante assalto próximo à ponte e recebeu atendimento hospitalar/ Foto: ContilNet

Policiais militares e civis montaram um cerco na região e realizaram buscas pela vegetação. Após algum tempo, o suspeito foi encontrado escondido no matagal, apresentando escoriações pelo corpo e com as roupas rasgadas, sinais que seriam decorrentes da colisão e da fuga pela área de mata.

Durante a abordagem, conforme os policiais, Evandro teria resistido à prisão. Foi necessário o uso de spray de pimenta e algemas para conseguir contê-lo.

O veículo recuperado foi removido por um guincho e encaminhado para os procedimentos de perícia. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar o roubo, a agressão contra o proprietário do veículo e as demais circunstâncias envolvendo a fuga e a perseguição policial.

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