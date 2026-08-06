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Homem é preso após tentar invadir residência durante a madrugada

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na área com o auxílio da vítima

Por José Halif, ContilNet
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O caso será investigado pela Polícia Civil.
O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Ascom

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (5), após tentar invadir uma residência no bairro São José, em Cruzeiro do Sul.

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De acordo com a PM, o morador foi acordado por barulhos na porta da casa e percebeu que alguém tentava forçar a entrada no imóvel. Ao sair para verificar a situação, encontrou o suspeito, que fugiu em direção aos fundos da propriedade.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na área com o auxílio da vítima. Durante a varredura, os policiais localizaram o homem ainda dentro do terreno da residência.

Identificado como James Oliveira, o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos legais.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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