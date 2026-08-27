Suspeito tentou fugir por terreno baldio, mas foi localizado após cerco policial; drogas foram encontradas em uma bolsa e em uma área de mata

Itens apreendidos/Foto: ContilNet

O homem identificado pelas iniciais A.M.S.S. foi preso na noite desta quarta-feira (26), durante uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, realizada no âmbito da Operação Força Total, na Travessa Jurandir, no Ramal do Canil, região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares já haviam recebido, no dia anterior, uma denúncia de que um homem com características semelhantes às de A.M.S.S. estaria comercializando drogas naquela região. Durante uma abordagem realizada anteriormente, o suspeito teria conseguido fugir.

Na noite de quarta-feira, uma nova denúncia informou que o mesmo homem estaria novamente no local, usando uma blusa preta, short azul e carregando uma bolsa preta junto ao pescoço.

Como as equipes da Força Tática estavam nas proximidades durante a Operação Força Total, três viaturas foram deslocadas para averiguar a denúncia. Ao chegarem à Travessa Jurandir, os policiais encontraram um homem com as características repassadas.

Ao perceber a aproximação das guarnições, A.M.S.S. correu em direção a um terreno baldio, passando por cercas e muros na tentativa de escapar. Os policiais montaram um cerco e conseguiram localizá-lo.

Durante a fuga, os militares teriam visto o momento em que o suspeito abandonou a bolsa que carregava. O objeto foi recolhido e, conforme a polícia, dentro dele havia entorpecentes embalados e fracionados, além de dinheiro em espécie, principalmente cédulas de pequeno valor. Segundo os agentes, as características seriam compatíveis com a comercialização de drogas.

Diante dos fatos, A.M.S.S. recebeu voz de prisão por suspeita de tráfico de drogas.

Mais entorpecentes são encontrados em área de mata

Ainda segundo o registro policial, A.M.S.S. teria informado espontaneamente que havia mais drogas escondidas na região por onde havia fugido.

O suspeito teria indicado que o material estava próximo a uma área de mata, nas proximidades de uma estaca. Os policiais retornaram ao ponto indicado e realizaram buscas.

Durante a ação, foram encontradas pedras de crack, porções de substância semelhante à cocaína e material com características de skank, todos acondicionados em diferentes embalagens.

Os militares também localizaram uma munição intacta de calibre 9 milímetros, escondida em um buraco de tijolo situado no trajeto percorrido pelo suspeito durante a fuga.

Conforme o registro da ocorrência, A.M.S.S. teria admitido aos policiais que vinha comercializando entorpecentes havia algumas semanas. Ele também relatou que havia chegado recentemente de Feijó, no interior do Acre, e que já havia sido abordado anteriormente pela equipe policial no mesmo local.

Após a conclusão da ocorrência, o suspeito foi encaminhado à delegacia especializada, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais.

O caso será analisado pela autoridade policial, que deverá dar continuidade às investigações e adotar as medidas cabíveis.