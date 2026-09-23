Homem é preso em oficina da Cidade do Povo com arma e colete balístico

Ele recebeu voz de prisão, em tese, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil | Foto: ContilNet

J. F. O. da S., de 36 anos, foi preso pela equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar após policiais encontrarem uma arma de fogo artesanal, munições e um colete balístico durante uma averiguação em uma residência localizada na Quadra 22E, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo o relato policial, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pelo Ramal Bom Jesus e, posteriormente, seguia em direção ao bairro Cidade do Povo pela BR-364, quando decidiu verificar o imóvel. Os policiais já tinham informações de que o local funcionava como oficina mecânica de motocicletas e veículos e poderia estar sendo utilizado para armazenar peças, motores e outros objetos provenientes de veículos roubados ou furtados.

Ao chegarem ao endereço, os militares fizeram contato com os moradores. Uma mulher, que identificou-se como proprietária do imóvel e esposa de Johnatas, de acordo com a polícia, autorizou espontaneamente a entrada da equipe na residência e na oficina para a realização das buscas.

Durante a averiguação, os policiais verificaram chassis e motores dos veículos que estavam no imóvel e nas proximidades. Conforme o registro, nenhuma restrição de furto ou roubo foi encontrada, sendo confirmado que o local era utilizado como oficina mecânica.

As buscas prosseguiram dentro da residência. Em um dos cômodos, os policiais encontraram, sob um guarda-roupa em desuso, um colete balístico com a numeração identificadora danificada, o que impossibilitou a identificação imediata de sua procedência ou do órgão de segurança ao qual pertencia.

Na sala da casa, sobre um sofá, foi localizada uma arma de fogo artesanal, do tipo garrucha, calibre .36, que estava municiada e em condições de pronto uso. Próximo à arma, os policiais encontraram uma luva contendo três munições calibre .36 intactas, além de um carregador de pistola calibre 9mm desmuniciado, uma munição calibre 7,62 mm e outra munição calibre .38.

Ainda segundo o relato policial, ela informou que os objetos pertenciam ao marido. J. chegou à residência durante a ocorrência e, conforme a polícia, apresentou-se exaltado ao questionar a presença dos militares no imóvel.

Após ser informado sobre a diligência e os materiais encontrados, J. teria assumido a propriedade da arma, das munições, do carregador e do colete balístico. Aos policiais, ele afirmou que havia adquirido o colete de uma pessoa desconhecida e que mantinha a arma para proteção pessoal, alegando temer uma possível invasão de integrantes de uma organização criminosa à residência.

Diante da localização da arma e das munições, J. recebeu voz de prisão, em tese, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. A arma de fogo, as munições, o carregador e o colete balístico também foram apreendidos.