Homem é socorrido pelo Samu após sofrer agressões em Rio Branco

I. L. O., de 46 anos, foi atingido por golpes de madeira na Baixada da Sobral e recebeu atendimento na UPA local

Equipes da Polícia Militar colheram informações na área, e o caso segue para a Polícia Civil/ Foto: ContilNet

O homem em situação de rua I. L. O., de 46 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa na noite deste domingo (30), na Rua A, no bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Segundo o relato da própria vítima, ele teria sido acusado de cometer furtos na região e submetido a uma suposta “disciplina” por integrantes de uma organização criminosa.

De acordo com I. L. O., ele teria sido levado para um local conhecido como “Tribunal do Crime”, onde teria recebido uma espécie de “sentença” para ser agredido. Ainda segundo o relato, vários homens armados com ripas passaram a golpeá-lo violentamente enquanto ele estava caído no chão.

A vítima relatou ainda que os agressores teriam fugido do local acreditando que ele estivesse morto devido à intensidade das agressões.

I. L. O. sofreu diversos cortes na cabeça e na boca, além de hematomas nas costas e no abdômen e lesões nos braços, pernas e mãos. Mesmo ferido, ele conseguiu deixar o local e pedir ajuda a moradores da região, que acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico do Samu foi enviada para atender a ocorrência. Após receber os primeiros cuidados no local, I. L. O. foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde deu entrada com estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre o caso e realizaram rondas na região na tentativa de localizar os responsáveis pela agressão. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da agressão e identificar os envolvidos.