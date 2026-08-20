Homem tenta fugir da PM com moto roubada e sofre acidente em Rio Branco

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foi acionada

Durante o acompanhamento, uma nova ordem para que parasse foi emitida | Foto: Ascom

D. H. O. dos S., de 28 anos, foi preso na noite desta terça-feira (18), em Rio Branco, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com registro de roubo e tentar escapar de uma abordagem policial. A fuga terminou em um acidente na região da Ponte Amadeu Barbosa, quando a moto colidiu contra um Hyundai Creta.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento quando recebeu, via rádio, a informação de que uma motocicleta Yamaha Factor, de cor roxa, placa NXR-8E88, com restrição de roubo, estaria circulando pela região ocupada por duas pessoas.

Os militares seguiram para o local indicado e conseguiram localizar o veículo. Ao perceber a aproximação da guarnição, o condutor recebeu ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, mas não obedeceu e acelerou, dando início a uma perseguição.

Durante o acompanhamento, uma nova ordem para que parasse foi emitida, porém o motociclista novamente ignorou os policiais. Pouco depois, ele perdeu o controle da moto e bateu contra a lateral esquerda de um Hyundai Creta branco, que seguia pela via.

A colisão fez com que D. e a passageira fossem lançados ao chão. O condutor sofreu escoriações no cotovelo direito, enquanto a mulher teve ferimentos leves no pé direito.

Os dois foram questionados pelos policiais sobre a necessidade de atendimento médico, mas recusaram ser encaminhados para uma unidade de saúde, afirmando que os ferimentos não eram graves.

Durante a abordagem, os militares realizaram uma revista pessoal nos ocupantes da motocicleta, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foi acionada para atender a ocorrência e registrar o acidente. Os agentes elaboraram o Boletim de Sinistro de Trânsito e fizeram o levantamento das informações referentes aos danos provocados no veículo atingido.

Na consulta aos sistemas de segurança, os policiais descobriram ainda que Douglas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A pesquisa também confirmou que a motocicleta Yamaha Factor tinha registro de roubo.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão por receptação e por conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano.

A motocicleta, o Hyundai Creta e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.