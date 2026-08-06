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Idoso é esfaqueado em via pública após desentendimento no Acre

Após receber os primeiros atendimentos, J. dos S.S. foi encaminhado consciente ao Hospital

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Idoso é esfaqueado em via pública após desentendimento no Acre
Agressão ocorreu após uma confusão na avenida. — Foto: Reprodução

Um idoso, identificado como J.dos S.S., de 66 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (6), na Avenida Manoel Marinho Montes, região central de Brasiléia. Ele foi atingido por golpes de faca nas costas e no braço esquerdo e precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com informações apuradas no local, a agressão ocorreu após uma confusão na avenida. Após receber os primeiros atendimentos, o idoso foi encaminhado consciente ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde passou por avaliação médica. Seu estado de saúde era considerado estável.

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Segundo relatos preliminares, a vítima é o mesmo homem que apareceu em um vídeo que circulou nas redes sociais na quarta-feira (5), no qual aparece perseguindo outro indivíduo com uma faca na mesma avenida. As imagens repercutiram entre os moradores da cidade e agora podem fazer parte das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Policiais militares foram acionados, realizaram o isolamento da área, colheram informações sobre o ocorrido e iniciaram buscas para tentar localizar o autor da tentativa de homicídio, que fugiu após o ataque.

A Avenida Manoel Marinho Montes é conhecida pelo registro frequente de ocorrências envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social e usuários de entorpecentes. Nos últimos meses, o local tem sido cenário de diversos episódios de violência.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o suspeito e esclarecer a motivação da tentativa de homicídio.

VÍDEO:

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