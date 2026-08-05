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Idoso é preso por estuprar a própria neta no interior do Acre

Após ser localizado pelos policiais civis, o condenado foi levado à Unidade de Segurança Pública

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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. Após a condenação definitiva, a Justiça determinou o cumprimento da pena, fixada em 12 anos de reclusão
. Após a condenação definitiva, a Justiça determinou o cumprimento da pena, fixada em 12 anos de reclusão | Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Sena Madureira efetuou, na tarde desta segunda-feira (3), o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 73 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz.

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De acordo com as informações apuradas, o processo judicial concluiu que o idoso cometeu o crime contra a própria neta. Após a condenação definitiva, a Justiça determinou o cumprimento da pena, fixada em 12 anos de reclusão, e expediu o mandado de prisão.

Após ser localizado pelos policiais civis, o condenado foi levado à Unidade de Segurança Pública (USP) para os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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