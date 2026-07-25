Idoso tem clavícula quebrada após entrar em luta corporal

Durante a briga, o agressor desferiu um soco no peito do idoso

Após avaliação da equipe de socorro, foi constatada a fratura na clavícula | Foto: ContilNet

O idoso E. S. de L., de 61 anos, ficou ferido após se envolver em uma luta corporal com um homem ainda não identificado e sofrer uma agressão física na tarde desta sexta-feira (24), na Rua Joares Távora, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da capital.

Segundo informações de populares, a confusão teve início ainda na noite de quinta-feira (23), quando ele e o suspeito se desentenderam. Após troca de ofensas, os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o agressor desferiu um soco no peito do idoso, que sofreu uma fratura na clavícula. Mesmo ferido, E. retornou para casa após o confronto.

Na tarde desta sexta-feira, devido às fortes dores, o idoso saiu da residência em busca de ajuda e chegou até uma serralheria localizada na região. Funcionários do estabelecimento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos.

Após avaliação da equipe de socorro, foi constatada a fratura na clavícula. Evilásio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com quadro de saúde estável e permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência, e até o momento não houve registro oficial da agressão nem identificação do autor das agressões.