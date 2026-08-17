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Incêndio assusta moradores e ameaça casas em Sena Madureira

Nas imagens, é possível perceber as chamas avançando pela área

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Incêndio assusta moradores e ameaça casas em Sena Madureira
Corpo de Bombeiros foi acionado e deverá se deslocar até o local para combater o incêndio/Foto: Reprodução

Um incêndio registrado na noite desta segunda-feira (17) assustou moradores do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, após as chamas se espalharem por uma área próxima às residências.

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Segundo informações repassadas por moradores, o fogo teria sido provocado por pessoas que estavam no local. Com a intensidade das chamas e a proximidade das casas, a situação rapidamente gerou preocupação entre os moradores da região.

Uma moradora chegou a gravar um vídeo para mostrar a dimensão do incêndio e a apreensão diante do risco de o fogo atingir sua residência. Nas imagens, é possível perceber as chamas avançando pela área.

Diante do risco, o Corpo de Bombeiros foi acionado e deverá se deslocar até o local para combater o incêndio e evitar que as chamas alcancem as residências.

Moradores aguardam a chegada da equipe de emergência e pedem atenção para situações semelhantes, principalmente durante o período de estiagem, quando o fogo pode se espalhar rapidamente e colocar vidas e imóveis em risco.

Veja o vídeo:

 

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