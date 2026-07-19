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Menino de 6 anos morre atingido por faca durante castigo do pai

Suspeito foi preso por homicídio qualificado

Por Redação ContilNet 19/07/2026 às 17:29
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Menino de 6 anos morre atingido por faca durante castigo do pai
Raelyson da Silva tinha apenas 6 anos/Foto: Reprodução

Um menino de 6 anos, identificado como Raelyson da Silva, morreu após ser ferido por uma faca durante um castigo aplicado pelo próprio pai, em Itapiranga, no interior do Amazonas. O caso aconteceu no sábado (18).

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O pai da criança, um homem de 24 anos que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso após ser acionada pela equipe do hospital onde Raelyson recebeu atendimento.

Inicialmente, o suspeito afirmou aos profissionais de saúde que o filho havia caído sobre uma faca. Posteriormente, mudou a versão e disse que atingiu o menino com uma mochila durante um castigo por desobediência.

Segundo o relato do pai, duas facas usadas em uma pescaria estavam guardadas dentro da mochila. Durante a agressão, uma delas teria atravessado o tecido e atingido as costas da criança.

Raelyson foi levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. O homem foi autuado por homicídio qualificado e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

O suspeito foi transferido para uma unidade prisional em Itacoatiara. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias da morte.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações G1

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