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Monitorado ataca policiais após furtar moto e é preso no Acre

Polícia recupera motocicleta e prende suspeito após perseguição no bairro Remanso

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
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ele teria resistido à abordagem e avançado contra os militares
Ele teria resistido à abordagem e avançado contra os militares | Foto: Reprodução

Uma ocorrência envolvendo o furto de uma motocicleta terminou com a prisão de um homem de 28 anos na noite deste domingo (16), em Cruzeiro do Sul. Segundo a Polícia Militar, o suspeito já era monitorado por tornozeleira eletrônica.

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A situação começou quando os militares faziam patrulhamento pelo bairro Remanso e encontraram uma Honda Biz vermelha sendo conduzida de forma irregular. Ao perceber a presença da viatura, o motociclista tentou escapar.

Durante a fuga, ele entrou em um terreno e deixou a moto para trás antes de correr em direção a uma área de mata. Os policiais fizeram buscas, mas não conseguiram encontrá-lo naquele momento. A motocicleta foi identificada como sendo de uma moradora da região. Aos policiais, ela relatou que o veículo havia sido retirado de sua casa sem autorização. A mulher disse ainda que a chave estava na ignição quando a moto foi levada. Com a confirmação, o veículo foi recuperado e entregue novamente à proprietária.

A localização do homem aconteceu algum tempo depois. A PM recebeu uma denúncia sobre uma briga em uma área próxima à estrada de acesso ao bairro Cumaru, ainda na região do Remanso. Quando chegaram ao endereço indicado, os policiais encontraram um homem que apresentava características semelhantes às do suspeito procurado pela equipe.

Conforme o registro da ocorrência, ele teria resistido à abordagem e avançado contra os militares. Para conseguir contê-lo, a equipe utilizou munição de elastômero, dispositivo elétrico incapacitante e técnicas de imobilização.

Depois de ser dominado, o homem foi reconhecido pela dona da motocicleta como o indivíduo que teria retirado o veículo de sua residência. Ele foi preso e levado inicialmente para uma UPA, onde passou por avaliação médica. O boletim informa que foram identificadas lesões na mão direita e no peito. Após receber atendimento e ser liberado pelos profissionais de saúde, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos relacionados ao caso.

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